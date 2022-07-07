Пламя охватило площадь в 1150 квадратных метров Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелся ангар площадью 1150 квадратных метров. Пожар произошел в поселке Пригородном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожарные прибыли на место через минуту - в 16:35 – после сообщения о возгорании. Установлено, что огонь охватил складской ангар. Площадь пожара составляет 1150 квадратных метров.

- В 17:16 объявлен ранг пожара номер 3. Работает семь стволов «Дельта», из них 4 на тушение и 3 на защиту. К ликвидации пожара от РСЧС привлечено 70 человек личного состава, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России привлечено 39 человек личного состава и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Тушение пожара продолжается. Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, информации о пострадавших не поступало.