На Кубани 13 июля откроются после ребрендинга бывшие рестораны «Макдоналдса»

В ресторанах обновили меню. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гурманы Геленджика наконец-то узнали, когда будет перезапущен бывший ресторан быстрого питания «Макдоналдс», расположенный на улице Ленина, 10. Открытие общепита под новым названием «Вкусно – точка» запланировано на 13 июля. В этот же день распахнут двери ресторана сети и в Новороссийске.

Также известно, что 12 июля заработают рестораны фаст-фуда в Краснодаре и в Новороссийске.

Всего на Кубани работали до марта 2022 года работали 35 ресторанов сети «Макдоналдс». Первыми с 27 июня после ребрендига открылись точки сети в Сочи.