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Общество7 июля 2022 15:37

На Кубани 13 июля откроются после ребрендинга бывшие рестораны «Макдоналдса»

Точки общепита начнут работать в Краснодаре, Геленджике и в Анапе
Евгения ХАЛИКОВА
В ресторанах обновили меню.

В ресторанах обновили меню.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гурманы Геленджика наконец-то узнали, когда будет перезапущен бывший ресторан быстрого питания «Макдоналдс», расположенный на улице Ленина, 10. Открытие общепита под новым названием «Вкусно – точка» запланировано на 13 июля. В этот же день распахнут двери ресторана сети и в Новороссийске.

Также известно, что 12 июля заработают рестораны фаст-фуда в Краснодаре и в Новороссийске.

Всего на Кубани работали до марта 2022 года работали 35 ресторанов сети «Макдоналдс». Первыми с 27 июня после ребрендига открылись точки сети в Сочи.