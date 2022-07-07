Сервис «Яндекс.Карты» обозначит организации с условиями для людей с инвалидностью

Добавить информацию можно и в веб-версии, и в приложении Фото: пресс-служба Яндекса

Сервис «Яндекс.Карты» обозначит места, доступные людям с инвалидностью. В приложении создали инструмент, который позволяет отметить организации и заведения, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями, сообщают в пресс-службе Яндекса.

Например, пользователи могут указать парикмахерскую, где на входе оборудован пандус, или ТЦ, в котором есть специализированный туалет.

Для добавления данных нужно открыть карточку организации или заведения, затем нажать «Исправить неточность» и перейти в раздел «Доступность». Здесь обозначены все условия для людей с инвалидностью – например, кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь. Пользователю необходимо выбрать подходящие вариант. Уточняется, что с инструментом можно работать как в веб-версии «Яндекс.Карт», так и в приложении.

- Человеку, который никогда не пользовался коляской, сложно оценить крутизну пандуса или ширину двери. Поэтому мы просим пользователей добавлять фотографии, и для каждого фото указываем дату загрузки. Снимки подскажут, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация», - отметил руководитель продуктовой команды «Яндекс.Карт» Феликс Каган.

Добавлять информацию могут и сами владельцы организаций - через «Яндекс.Бизнес». Также Яндекс собирает сведения о местах с условиями для людей с инвалидностью самостоятельно. В этом задействованы «полевые пешеходы», которые ходят по улицам крупных городов и собирают информацию.

«Полевые пешеходы» с начала года внесли в «Яндекс.Карты» сведения о более чем 400 тысячах организаций в 73 городах. Организации и заведения можно находить, используя фильтры – например, искать кафе с пандусом и оборудованным специализированных туалетом.