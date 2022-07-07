Ведут ремонт и на участках краевых и местных дорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани восстанавливают шесть мостов и путепровод. Их обновляют в Армавире, Новороссийске, Лабинском, Славянском, Выселковском, Успенском и Усть-Лабинском районах. Работы ведутся в рамках национального проекта.

- В Краснодарском крае ведется масштабное обновление дорожной сети. Оно завершается раньше срока. В Краснодаре и Новороссийске работы уже завершены. В Сочи обновление подходит к концу, - сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Искусственные сооружения ремонтируют в Армавире. Там ведутся работы на путепроводе через железнодорожные пути на автомобильной дороге село Отрадо-Ольгинское – город Новокубанск – город Армавир. В Новороссийске обновляют мост через ручей. В Выселковском, Усть-Лабинском Лабинском и Успенском районах приводят в порядок дороги через реки. А В Славянском районе ремонтируют дорогу на мосту через канал.

Дорожники переустраивают опоры, заменяют пролетные строения, устанавливают новые тротуары и ограждения.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 162 участка и 7 искусственных сооружений. Все они будут отвечать высоким требованиям безопасности.