На Кубани пройдет форум онкологических пациентов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске 8 июля пройдет форум онкологических пациентов «Женское здоровье». Для того чтобы поучаствовать в нем, более 200 человек приедут на Кубань из разных уголков страны.

Врачи-онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Краснодара, Бурятской и Чеченской республик будут учиться у специалистов, которые расскажут о современных методах диагностики и лечения злокачественных новообразований.

- В Краснодарском крае подобное мероприятие проходит уже во второй раз. Год назад форум состоялся в Краснодаре, несмотря на пандемию коронавируса. Тогда пациенты выразили пожелание, чтобы такие мероприятия проводились в крупных городах края, где есть онкодиспансеры, - сообщила организатор форума – директор АНО «Моя Жизнь», председатель Краснодарского отделения Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Юлия Ищенко.

Уточняется, что инициативу поддержали в министерстве здравоохранения края и Общественной палате Новороссийска.