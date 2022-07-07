Строительство нового аэропорта в Краснодаре начнется в 2022 году

Так будет выглядеть новый аэропорт Краснодара. Фото: пресс-служба аэропорта

В Краснодаре в 2022 году начнется строительство нового аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани краевого центра. Уже осенью текущего года строители приступят к началу работ, которые продлятся два года. Предварительно, в эксплуатацию объект сдадут в 2024 году.

- В июне текущего года было получено разрешение от Росавиации на старт строительства аэровокзального комплекса и всех запланированных служебно-технических зданий и сооружений аэропорта. И уже 5 июля руководство краснодарской воздушной гавани уведомило необходимые структуры о начале строительных работ, - рассказал руководитель пресс-службы ГК "Аэродинамика" Виталий Коренюгин.

Первым этапом значится возведение аэровокзального комплекса, который займет площадь 83 тыс. кв. м, административного здания и объектов инженерной инфраструктуры. Из федерального бюджета на строительство объекта будут выделены 10 млрд рублей. Средства пойдут на строительство нового перрона, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно. Власти Краснодарского края также гарантировали финансирование строительства улично-дорожной сети.