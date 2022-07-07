На улице Пушкина ограничат движение. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 8 июля перекроют улицу Пушкина. Движение будет ограничено от улицы Рашпилевской до Красной из-за проведения конференции «Единой России».

- Машины не смогут ездить на участке 8 июля с 06.00 до окончания мероприятия. С 22.00 7 июля дорогу освободят от припаркованных машин. Останавливаться можно будет после окончания мероприятия 8 июля, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в городе пройдет второй этап XXXIV Конференции Краснодарского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Во время ограничений на обозначенном участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.