Жители Кубани выбрали 49 зеленых зон, которые будут благоустроены в 2023 году

49 парков и скверов Кубани стали победителями голосования по выбору зеленых зон. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани подвели итоги всероссийского голосования за зеленые зоны, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании победили 49 парков и скверов, расположенных в разных муниципалитетах региона.

– Интересны результаты голосования жителей края. В выборах победили как крупные объекты, например, новороссийский парк «Южные пруды», так и небольшие аллеи. Но все эти зеленые зоны будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В муниципалитетах появятся еще больше комфортных общественных пространств, где можно будет провести время всей семьей, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего в голосовании участвовали 128 объектов, расположенных на территории 47 поселений и городов региона. Рейтинговое голосование началось 15 апреля и завершилось 31. Свой выбор сделали более 660 тысяч жителей Краснодарского края.