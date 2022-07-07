В Ленинградском районе отремонтируют крышу казачьей школы

В Ленинградском районе по поручению Вениамина Кондратьева капитально ремонтируют крышу казачьей школы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В казачьей школе Ленинградского района будет отремонтирована крыша. На протекающую кровлю пожаловалась жительница станицы Новоплатнировской в январе 2022 года. Анна Медведь специально записалась на прием к губернатору региона, чтобы обратить его внимание на проблемы образовательного учреждения.

Школа № 11 была построена в 1978 году, сейчас в ней обучается почти 350 детей. Учреждение нуждалось в ремонте кровли, который по поручению Вениамина Кондратьева решено было провести во время летних каникул.

– Ремонтные работы должны быть завершены до начала учебного года. 1 сентября дети должны начать учебу в комфортных условиях. На ремонт было направлено более 3 млн рублей из бюджетов разного уровня, – сообщил Вениамин Кондратьев.

В летние месяцы работы кипят во многих общеобразовательных учреждениях Кубани. На эти цели направлено более 2,3 млрд рублей.