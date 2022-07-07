На Кубани будет закреплен статус глэмпингов

В минкурортов Кубани предложили пересмотреть статус глэмпингов и закрепить требования к ним Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Краснодарском крае будут развивать новый вид размещения туристов – глэмпинги. Это палаточные лагеря, на территории которых созданы комфортные условия, не уступающие номерам в отелях. Растущий интерес к экотуризму должен сделать востребованным такой отдых. Поэтому в Министерстве курортов и олимпийского наследия Краснодарского края приняли решение о необходимости закрепления статуса глэмпингов с четко прописанными требованиями к ним.

– В настоящее время эти экологические отели или глэмпинги находятся в полулегальном состоянии. Для эффективного развития экотуризма мы должны вывести из подполья эти средства размещения, – уточнил зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Глэмпинги будут приравнены к «экологическим отелям». Сейчас на территории региона действуют примерно 80 кемпингов, активно развивается новый формат – глэмпинги. После легализации их владельцы могут рассчитывать на субсидии, которые можно будет использовать для развития этого направления туризма.