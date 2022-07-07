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Происшествия7 июля 2022 20:23

Полицейские задержали участника драки на пляже в Геленджике

Несколько мужчин устроили боксерский спарринг на пляже
Евгения ХАЛИКОВА
В Геленджике охранники пляжа устроили драку. Фото: скриншот

В Геленджике охранники пляжа устроили драку. Фото: скриншот

Полицейские Геленджика устанавливают все обстоятельства драки, которая произошла 29 июня в Геленджике. Несколько мужчин сначала вступили в словесную перепалку, а после уже развязали драку. Конфликт засняли на видео отдыхающие, судя по комментариям очевидцев, боксерский спарринг устроили охранники пляжа.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и участников драки. Один из участников инцидента уже задержан. Это оказался 32-летний житель Ставропольского края, которые временного проживает в Геленджике, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По решению суда мужчина арестован на пять суток. Его обвиняют в мелком хулиганстве.