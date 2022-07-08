Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 22:37

Вениамин Кондратьев рассказал о производстве натуральных десертов в Краснодаре

Компания присоединилась к акции #ПроиZVодимСами
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Кубани рассказал о производстве полезных десертов в Краснодаре. Фото: t.me/kondratyevvi/4410

Губернатор Кубани рассказал о производстве полезных десертов в Краснодаре. Фото: t.me/kondratyevvi/4410

Вениамин Кондратьев рассказал об очередном участнике акции #ПроиZVодимСами. Героями публикации в его официальном Telegram-канале стала краснодарская компания по производству полезных десертов.

- Маленькое производство «Барри Бриют» было запущено во время пандемии. Несмотря на скромный срок работы, продукция полюбилась не только жителям края, но и всей страны. У десертов состав максимально натуральный – это кубанские сезонные фрукты и ягоды, - рассказал губернатор Краснодарского края.

Всего в ассортименте производителей 20 видов джемов и конфитюров. Цукаты и варенье от краснодарских производителей поставляются в разные точки страны.