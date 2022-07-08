В Анапе у спасателей на городском пляже украли планшет

В Анапе у спасателей украли планшет Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели городского пляжа Анапы лишились планшета, который им был необходим для работы. Как уточнили потерпевшие, гаджет кто-то украл с рабочего места – пляжного спасательного поста. Ущерб спасатели оценили в 20 тысяч рублей.

- На место происшествия был направлен наряд полиции на квадроциклах. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и быстро установили внешность подозреваемого. Благодаря оперативной работе грабителя удалось задержать по горячим следам, - сообщили в ОМВД по Анапе.

Подозреваемым в краже оказался 47-летний и ранее судимый житель Томска. Он же дал признательные показания, однако планшета при нем не оказалось. Мужчина успел продать гаджет. Сейчас устанавливаются личности покупателей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».