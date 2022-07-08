В центре Сочи вместо искусственного пруда разобьют клумбу с цветами

В Сочи пруд с рыбками поменяют на клумбу с цветами. Фото: скриншот

В Сочи вместо искусственного прудика у торгового центра «Мелодия» появится цветочная клумба. Такое решение было принято администрацией Центрального района совместно с собственником пруда. В зарыбленный пруд часто попадал мусор, который забивал дренажную систему.

- Собственник водоема не мог постоянно поддерживать его в исправном состоянии, проводить постоянный ремонт и несколько раз в день очищать. Неопрятный вид пруда в центре города постоянно критиковали в соцсетях, - объяснили решение в Муниципальном центре управления Сочи.

Рыбок, которые обитали в пруду, отловили и выпустили в пруд в сквере «Фитофантазия», который находится рядом с Зимним театром. Новый цветник у ТЦ «Мелодия» появится в августе.