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Общество8 июля 2022 4:27

Ремонт моста через балку на трассе А-147 в Джубге завершат до 10 июля

Работы завершатся на 1,5 месяца раньше плана
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы завершат раньше срока. Фото: ФКУ "Черноморье"

Работы завершат раньше срока. Фото: ФКУ "Черноморье"

На первом километре трассы А-147 проводится ремонт моста через балку. На данный момент, рабочие устанавливают металлическое ограждение и укрепляют обочины и различные откосы.

- На сегодня рабочие закончили устройство монолитных железобетонных опор моста, монтаж металлического свода арки моста, возведение монолитных железобетонных портальных стенок, устройство дорожной одежды, нанесению разметки из термопластика и установке дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы завершат досрочно. Объект планируют сдать до 10 июля.