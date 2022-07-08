Ремонт моста через балку на трассе А-147 в Джубге завершат до 10 июля

Работы завершат раньше срока. Фото: ФКУ "Черноморье"

На первом километре трассы А-147 проводится ремонт моста через балку. На данный момент, рабочие устанавливают металлическое ограждение и укрепляют обочины и различные откосы.

- На сегодня рабочие закончили устройство монолитных железобетонных опор моста, монтаж металлического свода арки моста, возведение монолитных железобетонных портальных стенок, устройство дорожной одежды, нанесению разметки из термопластика и установке дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы завершат досрочно. Объект планируют сдать до 10 июля.