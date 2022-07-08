Два человека погибли в лобовом ДТП в Новороссийске

В районе Кирилловки столкнулись КамАЗ и Ford Transit Фото: t.me/alekseioderov

Смертельная авария произошла в Новороссийске. В ночь с 7 на 8 июля столкнулись два грузовика.

Как сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, лобовое ДТП случилось в районе поселка Кирилловка - здесь столкнулись КамАЗ и Ford Transit.

В результате аварии погибли два человека. От удара машины покорежило настолько, что потребовалась помощь спасателей.

- К сожалению, два человека погибли на месте. При помощи гидравлического оборудования извлекли их из Ford Transit, - сообщил Алексей Одеров.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.