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Общество8 июля 2022 4:42

Погода в Адыгее 8 июля 2022: местами ожидаются грозы и дождь

Погода в Адыгее 8 июля 2022: день будет теплым
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 июля 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 июля 2022

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 июля 2022.

В Майкопе 8 июля в первой половине дня погода будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха достигнет +30°C. Ветер северный, 1 м/с. Однако по прогнозу синоптиков во второй половине дня пройдет небольшой дождь, температура составит + 16°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается облачной. Местами возможны грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +27°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ветер южный, 2 м/с.