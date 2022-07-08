Погода в Адыгее 8 июля 2022: местами ожидаются грозы и дождь

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 июля 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 июля 2022.

В Майкопе 8 июля в первой половине дня погода будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха достигнет +30°C. Ветер северный, 1 м/с. Однако по прогнозу синоптиков во второй половине дня пройдет небольшой дождь, температура составит + 16°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается облачной. Местами возможны грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +27°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ветер южный, 2 м/с.