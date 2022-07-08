Тюльпановое дерево с дуплом размером с квартиру починили после урагана в Сочи

Благодаря работам дерево удалось сохранить. Фото: Иван Макеев

На Сочи в 2021 году обрушился ураган. Сильный ветер повредил тюльпановое дерево в поселке Головинка. Из-за урагана упала крупная скелетная ветка.

В связи с этим крона лириодендрона стала асимметричной. Стоит отметить, что это плохо сказывалось на самом дереве. В дальнейшем оно бы разрушилось из-за еще одного подобного урагана.

Накануне эксперты провели комплекс восстановительных мероприятий. Они установили некий стабилизатор кроны и обрезали утяжеляющие ветки. Благодаря работам удалось сохранить многовековое дерево.