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Общество8 июля 2022 4:45

Тюльпановое дерево с дуплом размером с квартиру починили после урагана в Сочи

Сильный ветер повредил макушку дерева в 2021 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря работам дерево удалось сохранить.

Благодаря работам дерево удалось сохранить.

Фото: Иван Макеев

На Сочи в 2021 году обрушился ураган. Сильный ветер повредил тюльпановое дерево в поселке Головинка. Из-за урагана упала крупная скелетная ветка.

В связи с этим крона лириодендрона стала асимметричной. Стоит отметить, что это плохо сказывалось на самом дереве. В дальнейшем оно бы разрушилось из-за еще одного подобного урагана.

Накануне эксперты провели комплекс восстановительных мероприятий. Они установили некий стабилизатор кроны и обрезали утяжеляющие ветки. Благодаря работам удалось сохранить многовековое дерево.