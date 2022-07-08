Сейчас «экологические отели» - глэмпинги - не имеют определенного статуса в числе средств размещения Фото: Андрей АБРАМОВ

На Кубани предложили пересмотреть статус глэмпингов и закрепить требования к ним. Об этом на первом заседании рабочей группы по развитию экологического туризма в стране сообщил врио регионального минкурортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий.

Сейчас экологические отели, названные глэмпингами, не имеют определенного статуса в числе средств размещения.

- Необходимо рассмотреть целесообразность приравнивания глэмпингов к средствам размещения и скорректировать термин «экологический отель». Некоторые особенности глэмпингов не позволяют приравнивать их к отелю. В первую очередь, это площадка с некапитальными постройками, а гостиница – имущественный комплекс со зданиями, помещениями и оборудованием, - отметил Михаил Зарицкий.

Всего на Кубани насчитывается почти 80 кемпингов. Среди них развивается новый формат «экологических отелей» - глэмпингов. В регионе предоставляют субсидии на организацию модульных некапитальных средств размещения, кемпингов и автокемпингов.