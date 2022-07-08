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Общество8 июля 2022 4:54

В Адыгее замначальника ветеринарной станции подозревается во взятке за выдачу свидетельств без проверки

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
За время сотрудничества замначальника получил более 141 тысячи рублей

За время сотрудничества замначальника получил более 141 тысячи рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее замначальника ветеринарной станции подозревается во взятке. Подозреваемый получал деньги за выдачу свидетельств без проверки.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год мужчина организовал бизнес с индивидуальным предпринимателем, занимающимся продажей мяса. За денежный перевод на карту он выдавал ему ветеринарное свидетельство о качестве мяса без ее фактической проверки.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время сотрудничества замначальника получил более 141 тысячи рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее. - Расследование уголовного дела продолжается.