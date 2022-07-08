В Адыгее замначальника ветеринарной станции подозревается во взятке за выдачу свидетельств без проверки

За время сотрудничества замначальника получил более 141 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее замначальника ветеринарной станции подозревается во взятке. Подозреваемый получал деньги за выдачу свидетельств без проверки.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год мужчина организовал бизнес с индивидуальным предпринимателем, занимающимся продажей мяса. За денежный перевод на карту он выдавал ему ветеринарное свидетельство о качестве мяса без ее фактической проверки.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время сотрудничества замначальника получил более 141 тысячи рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее. - Расследование уголовного дела продолжается.