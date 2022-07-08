Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

По всей стране 8 июля празднуют День семьи, любви и верности Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. По всей стране этот праздник отмечается ежегодно 8 июля.

Формирование и укрепление института семьи - одно из приоритетных направлений в регионе. В Адыгее действует ряд мер поддержки семей, матерей и детей. В 2021 году в республике родилось в 2021 году 4553 ребенка. В сравнении с предыдущим это на 135 детей больше.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», на данный момент в республике проживают 7709 многодетных семей. Мурат Кумпилов выразил слова благодарности всем семьям, воспитывающим детей.

- Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и радости, всего самого доброго! Пусть в каждой семье царят уют и благополучие, - подчеркнул в своем Telegram канале Мурат Кумпилов.