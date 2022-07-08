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Общество8 июля 2022 5:49

В Адыгее после вмешательства прокуратуры заблокированы сайты по взлому почты и соцсетей

Предложенные услуги запрещены на территории России
Валерия ГОДОВНИКОВА
На семи страницах были опубликованы объявления об оказании услуг по взлому электронной почты и профилей в соцсетях

На семи страницах были опубликованы объявления об оказании услуг по взлому электронной почты и профилей в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее во время мониторинга интернета прокуратурой были замечены подозрительные сайты. На семи страницах были опубликованы объявления об оказании услуг по взлому электронной почты и профилей в соцсетях.

В объявлениях указывался список услуг и их стоимость. Однако на территории России существует ряд законов, подразумевающих неприкосновенность частной жизни, семейной тайны, а также разрешение на тайную переписку.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за передачу личных сведений посторонним лицам установлена уголовная ответственность. В связи с этим на найденные сайты прокуратура по Майкопу направила в суд исковые заявления.

- В настоящее время суд удовлетворил требования прокуратуры, органами Роскомнадзора доступ к 7 сайтам ограничен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Адыгея.