10 новых спортплощадок появятся в Краснодаре до конца 2022 года

Всего в Краснодаре насчитывается 59 спортплощадок Фото: Андрей АБРАМОВ

10 новых спортивных площадок появятся в Краснодаре до конца 2022 года. Девять из них построят, а одну планируют капитально отремонтировать. Об этом на брифинге по вопросам развития спорта в городе рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что четыре спортплощадки откроют уже в августе. Они расположены в Карасунском и Западном округах по улицам Благовещенской, 6, Строителей, 7, Симферопольской, 16 и Старокубанской, 105.

Новые уличные тренажеры до конца года установят и по улицам Упорной, 30/2, Листопадной, 14, А, 70-летия Октября и Зиповской, 31. Оборудовать площадки планируют в сентябре.

По улице Сормовской 177/а начнут строить новую спортплощадку. А по улице Уральской, 174/2 запланирован ремонт.

Проекты строительства спортплощадок разработали и по адресам - Южная, 80/1, Фанагорийская, 53, Родниковская, 6 и им. Атарбекова, 9/11.

Напомним, в 2021 году в Краснодаре построили и отремонтировали 15 спортплощадок. Всего в городе их насчитывается 59.