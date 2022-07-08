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Общество8 июля 2022 6:19

В Майкопе три улицы обесточены из-за ремонта и обрезки деревьев

Восстановят подачу электроэнергии после 12 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электроэнергии связаны с техническими причинами

Отключение электроэнергии связаны с техническими причинами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе три улицы обесточены. Отключение электроэнергии связаны с техническими причинами.

С 9:30 до 12:30 без света останутся жители многоквартирного дома 16 в 7-м переулке.

- В 7-м переулке будет проводиться ремонт повреждённой на днях кабельной линии, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.

Также в связи с обрезкой деревьев до 12 часов с отсутствием электричества столкнуться жители улицы Победы (от Кужорской до Некрасова) и улицы Ветеранов (от Ленина до Майкопской).