Поздравлением пар-юбиляров, концертными и игровыми программами отметят День семьи, любви и верности в Краснодаре

Для гостей проведут мастер-классы и покажут концертные программы с участием городских коллективов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре с 8 по 10 июля отметят День семьи, любви и верности. В городе организуют концертные и игровые программы, мастер-классы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

8 июля в Чистяковской роще поздравят юбиляров супружеской жизни – жителей Прикубанского округа. Начало – в 10:00. Здесь же в 11:00 стартует мастер-класс «Ромашковая поляна пожеланий» - участники сделают символы семейного праздника. В 12:00 желающие сделают флаг России - триколор создадут на мастер-классе «Три цвета сплетены в едином стяге». А в 16:00 начнется праздник «Счастливы вместе!».

В Городском Саду в 11:00 концертной программой и выставкой декоративно-прикладного творчества поздравят семьи, проживающие на протяжении многих лет. А в парке им. 30-летия Победы в 14:00 можно будет сделать ромашку – символ Дня семьи, любви и верности.

В парке «Солнечный Остров» 8 июля пройдет праздничную программу покажут коллективы Карасунского округа. Начало – в 20:00. Здесь же 9 июля с 10:00 до 19:00 состоится семейный праздник «Моя семья - моя Россия».

В городских парках 9 июля в 10:00 стартует информационно-просветительская программа в рамках проекта «Час песни моего Отечества». А в парке им. 30-летия Победы на мастер-классе для детей участники сделают триколор.

С 17:00 до 19:00 в Городском Саду, Чистяковской роще и парке им. 30-летия Победы запланированы фестивали, выставки, концертные и игровые программы.

А 10 июля в Городском Саду и в парке «Солнечный Остров» заработают выездные читальные залы. Начало – в 10:00. Здесь же в 12:00 пройдут мастер-классы, где ребят познакомят с символами России.

В парке им. 30-летия Победы в 14:00 состоится мастер-класс «Мой любимый персонаж», а в 15:00 - веселая музыкальная викторина.

В Чистяковской роще в 17:00 пройдет мероприятие «Друг друга храните во все времена…».