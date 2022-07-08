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Общество8 июля 2022 7:11

Постоянную ярмарку кубанских продуктов открывают в Москве

Торговая площадка находится по улице Перерва, 52, и принимает посетителей с 8:00 до 20:00
Светлана ОВДЕЙ
Торговый комплекс «Краснодарские продукты» будет работать ежедневно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Торговый комплекс «Краснодарские продукты» будет работать ежедневно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Постоянная ярмарка «Краснодарские продукты» открывают в Москве. Ежедневно торговая площадка будет принимать посетителей по улице Перерва, 52, с 8:00 до 20:00. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Товары на ярмарке представят более 20 фермеров края. А первых покупателей встретят кубанскими песнями и угощениями, проведут для них конкурсы и дегустацию. Здесь установили сцену и фотозону.

- В Москве открываем постоянно действующую ярмарку. Ежедневно на этой площадке будут представлены лучшие товары – сыры, мясо, колбасные и молочные изделия, мед, варенье. Уверен, они будут пользоваться спросом, поскольку все продукты высококачественные, выращенные на Кубани, - отметил глава региона.