Постоянную ярмарку кубанских продуктов открывают в Москве

Торговый комплекс «Краснодарские продукты» будет работать ежедневно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Постоянная ярмарка «Краснодарские продукты» открывают в Москве. Ежедневно торговая площадка будет принимать посетителей по улице Перерва, 52, с 8:00 до 20:00. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Товары на ярмарке представят более 20 фермеров края. А первых покупателей встретят кубанскими песнями и угощениями, проведут для них конкурсы и дегустацию. Здесь установили сцену и фотозону.

- В Москве открываем постоянно действующую ярмарку. Ежедневно на этой площадке будут представлены лучшие товары – сыры, мясо, колбасные и молочные изделия, мед, варенье. Уверен, они будут пользоваться спросом, поскольку все продукты высококачественные, выращенные на Кубани, - отметил глава региона.