Мэр Сочи поздравил супружеские пары с Днем семьи, любви и верности

Мэр Сочи пожелал всем супругам здоровья, долгих лет счастливой семейной жизни. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сегодня в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил супружеские пары, которые на протяжении долгих лет остаются вместе. Среди таких есть те, кто уже отпраздновал 65-летний юбилей совместной жизни.

- Вся работа, которую мы проводим на курорте, направлена на улучшение качества жизни горожан. Ежедневно мы благоустраиваем наши районы, строим новые школы, детские сады, объекты культуры, спорта и здравоохранения, модернизируем инфраструктуру. И в этой работе нас всегда вдохновляют наши замечательные крепкие семейные пары, - написал в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи пожелал всем супругам здоровья, долгих лет счастливой семейной жизни, радости, добра, благополучия и всего самого наилучшего.