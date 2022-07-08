На Кубани сбившему дорожных рабочих участковому дали 6 лет тюрьмы

На заседании подсудимый признал вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани вынесли приговор участковому, сбившему двоих дорожных рабочих. Мужчине назначили 6 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

ДТП произошло в июле прошлого года. Подсудимый - старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД по Выселковскому району – ехал из станицы Выселки в Кореновск. Позже пьяный водитель ВАЗ 21093 перестроился на левую полосу, перекрытую из-за ремонта дороги. Не заметив двоих рабочих, он сбил их. Один из мужчин тогда погиб на месте, другой от удара пострадал.

На заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишения права управлять транспортом на 3 года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего – в счет компенсации материального и морального вреда с подсудимого взыскано более 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.