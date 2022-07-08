«Роза Хутор» разрабатывает образовательную программу по экологическому менеджменту

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Совместно с Эколого-биологическим центром им. С.Ю. Соколова курорт предлагает сочинским школьникам пройти профориентацию по направлению «Экологический менеджмент для туристской индустрии».

Запуск образовательного проекта, нацеленного на знакомство учащихся с профессиями экологической направленности, востребованными в сфере туризма, приурочен к проходящему сейчас в Сочи Году экологии. Набор первых групп для обучения по профориентационной программе планируется уже этой осенью.

В настоящий момент продолжается работа над методологией и содержанием курса, в рамках чего состоялся визит преподавателей центра и школьников на курорт «Роза Хутор».

- Туризм – это прежде всего впечатления. Поэтому качество окружающей среды является для нас ключевым фактором, определяющим характер впечатлений путешественников. Следовательно, экологические менеджеры всегда будут востребованы в индустрии туризма, а значит, соответствующие карьерные перспективы становятся заманчивыми для будущих профессионалов. Это может быть особенно интересно для тех, кто растет и набирает знания в таком богатом уникальной природой месте России как Сочи, - комментирует Дмитрий Колосов, директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В ходе посещения курорта учащиеся узнали, как нужно определять цели и задачи управления качеством окружающей среды. Им рассказали, как разрабатывать соответствующие планы действий и реализовывать их на практике, исходя из локальных особенностей и ограниченных ресурсов. В качестве объекта для выполнения пробного проекта школьникам была предоставлена территория горного пляжа, организованная на берегу реки Мзымта. Здесь не только отдыхают туристы, но и благодаря каскаду водоемов, обитают сообщества земноводных, принадлежащих к наиболее представительным западнокавказским видам, в том числе редким и уязвимым.

- Путешествие в горы всегда воодушевляет, а для юных натуралистов, обучение которых мы ведем, это большая удача – ведь горные ландшафты создают условия для невероятного разнообразия живой природы, а редкие виды растений исследователь видит в естественной среде обитания. Не менее ценным явилось и погружение в профессиональную сферу, которое мы получили со стороны курорта «Роза Хутор». Получив представление об экологическом менеджменте в туризме, узнав о практических проблемах и вызовах, с которыми имеют дело профессионалы, дети проведут продуктивную самостоятельную работу, - говорит директор Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Результаты этого пробного задания, выполненного школьниками по итогам посещения курорта, также лягут в основу регулярной профориентационной программы для учащихся сочинских школ, которая должна войти в регулярное расписание уже осенью.