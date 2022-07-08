Мэра Геленджика оштрафовали на 3 тысячи рублей за невыполнение требований прокурора

Алексей Богодистов

Мэру Геленджика назначили штраф по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Сумма составляет три тысячи рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Повторно рассмотрев материалы постановления прокурора Геленджика о привлечении к административной ответственности главы города-курорта, суд пришел к выводу о том, что в действиях главы Геленджика Богодистова А.А. имеются признаки состава административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда»- Кубань» сообщала о том, что суд рассмотрел жалобу Алексея Богодистова на решение прокуратуры Геленджика и заменил дисквалификацию штрафом.