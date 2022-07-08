На Кубани браконьер выловил в лимане рыбу на 205 тысяч рублей

У мужчины обнаружили более 700 рыб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани пойман браконьер, выловивший рыбу на 205 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина рыбачил в лимане Сладкий в станице Привольной Каневского района. Полицейские с берега увидели лодку, в которой сидел 62-летний местный житель и ловил рыбу запрещенными снастями.

При осмотре у мужчины нашли более 700 рыб разных пород. А ущерб от незаконной рыбалки составил 205 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Приморско-Ахтарском районе браконьеры выловили рыбу на 4,5 миллиона рублей. Мужчинам назначили 2 года условно.