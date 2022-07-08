Сочи и Новороссийск свяжут морским сообщением с курортами Крыма

Теплоходы начнут ходить в Крым. Фото: Иван Макеев

Власти предложили связи курорты России морским сообщением. Теперь планируют начать запускать корабли между городами Крыма, Сочи и Новороссийском. Данную идею выдвинула зампредседателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

- Туристы благодаря морскому сообщению будут тратить в пути всего три-четыре часа, - рассказала Татьяна Лобач.

Ранее сообщалось, что между курортами Краснодарского края появилось морское сообщение. В Геленджике запустили скоростные теплоходы в Новороссийск, Сочи и Сухум.