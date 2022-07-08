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Общество8 июля 2022 8:36

Сочи и Новороссийск свяжут морским сообщением с курортами Крыма

Туристы смогут добраться до полуострова за три часа
Ангелина НАЗАРЧУК
Теплоходы начнут ходить в Крым.

Теплоходы начнут ходить в Крым.

Фото: Иван Макеев

Власти предложили связи курорты России морским сообщением. Теперь планируют начать запускать корабли между городами Крыма, Сочи и Новороссийском. Данную идею выдвинула зампредседателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

- Туристы благодаря морскому сообщению будут тратить в пути всего три-четыре часа, - рассказала Татьяна Лобач.

Ранее сообщалось, что между курортами Краснодарского края появилось морское сообщение. В Геленджике запустили скоростные теплоходы в Новороссийск, Сочи и Сухум.