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Общество8 июля 2022 8:59

Александр Точилин вновь стал главным тренером ФК «Сочи»

Ранее он тренировал «барсов»
Ангелина НАЗАРЧУК
Артур Юсупов. Фото: пресс-служба ФК «Сочи».

Артур Юсупов. Фото: пресс-служба ФК «Сочи».

Стало известно, кто же станет новым главным тренером ФК «Сочи» после ухода Владимира Федотова. В состав вернули Александра Точилина. Ранее он уже возглавлял тренерский состав сочинского клуба. Но после ушел тренировать «барсов».

- 48-летний специалист вошел в тренерский штаб сочинцев. Ранее Александр Васильевич работал в сочинском клубе, выведя команду в первом же сезоне из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу, - сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».

Ранее сообщалось, что происходило с тренерским составом после ухода Владимира Федотова. Также “КП”-Кубань” рассказала, чем занимался Александр Точилин до возвращения в ФК «Сочи».