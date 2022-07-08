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Общество8 июля 2022 8:59

В Краснодаре кинопоказ под открытым небом 8 июля пройдет в микрорайоне Гидростроителей

Зрителям покажут комедию «Семья года»
Светлана ОВДЕЙ
Начало кинопоказа - в 20:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало кинопоказа - в 20:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре кинопоказ под открытым небом 8 июля пройдет в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В честь Дня семьи, любви и верности зрителям покажут тематическую комедию – «Семья года». Кинопоказ организуют по улице им. Валерия Гассия - на спортплощадке между домами № 19 и № 21. Жители и гости города могут присоединиться к просмотру в 20:00.

А до начала фильма перед зрителями выступит вокальная студия «Анданте» Центра культуры Краснодара.

Напомним, проект «Кино нашего двора» в Краснодаре реализуют с 2010 года. В этом году в городе запланировано 16 бесплатных кинопоказов на открытых площадках.