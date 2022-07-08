Спасатели эвакуировали 64-летнюю женщину с травмой ноги с горы в Сочи

Женщина находится под наблюдением врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром спасатели и медицинский работник ЮРПСО МЧС России эвакуировали с горы Фишт 64-летнюю жительницу Сочи. Работники прибыли на место вызова на вертолете Ка-32. Женщина получила травму левой ноги и не смогла самостоятельно передвигаться.

Пострадавшая следовала в составе зарегистрированной тургруппы. Маршрут отдыхающие проложили через плато Лаго-Наки – озеро Псенодах – перевал Армянский – приют «Фишт» – перевал Белореченский – перевал Черкесский - родник Холодный – Бабук-аул. Около горного приюта «Фишт» женщина поскользнулась на мокрых камнях. Сочинка не смогла удержать равновесие и упала. Туриста получила травму голеностопного сустава.

- Подняв женщину на борт вертолета, медик Южного регионального поисково-спасательного отряда оказала пострадавшей первую помощь – приложила к травмированной ноге холод, дала ей обезболивающие препараты, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на базе ЮРПСО в Сочи спасатели передали женщину врачам.