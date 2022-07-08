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Общество8 июля 2022 9:43

Два фельдшерско-акушерских пункта построили в Успенском районе Кубани

Медучреждения будут принимать более 1,2 тысячи человек
Светлана ОВДЕЙ
Новые ФАПы находятся в поселке Дивном и хуторе Державном Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новые ФАПы находятся в поселке Дивном и хуторе Державном Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два фельдшерско-акушерских пункта построили в Успенском районе Кубани. Медучреждения появились в поселке Дивном и хуторе Державном, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новые ФАПы будут принимать более 1,2 тысячи человек. Открытие запланировано в конце 2022 года – после выдачи лицензии.

- В настоящее время проводится благоустройство территорий, строительство септика и технологическое присоединение новых ФАПов, - рассказал главврач Успенской ЦРБ Карен Григорьев.

Всего в 2022 году на Кубани планируют построить 11 фельдшерско-акушерских пунктов.