Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

В Краснодаре 41-летний мужчина погиб под трамваем. Житель города от полученных травм скончался на месте.

Как сообщил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко, все произошло 8 июля в 00:06. Трамвай №6 под управлением 43-летней женщины ехал по улице Стасова со стороны Свободной по направлению к Новой.

Водитель не заметила мужчину и не успела затормозить. От полученных травм он скончался на месте. Уточняется, что организована доследственная проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи поезд сбил 26-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.