В Новороссийске 32-летняя женщина зарезала своего сожителя

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске в отношении 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, женщина подозревается в убийстве 42-летнего жителя Крымского района.

Следствие установило, что женщина и мужчины вместе проживали. По словам соседей, они вели асоциальный образ жизни. Во время очередного употребления алкоголя сожители сидели на заброшенной территории бывшего рыбзавода. Между ними возник конфликт из-за бытовых проблем. Женщина решила, что ссора не до чего не доведет, поэтому достала нож и нанесла один удар в область живота.

- От полученного проникающего колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте. После этого она выбросила нож и обратилась к находившимся неподалеку строителям с просьбой вызвать бригаду скорой медицинской помощи мужчине, которому стало плохо, после чего скрылась с места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи во время осмотра места преступления нашли нож. Правоохранителям удалось установить причастность женщины к убийству.

На данный момент, подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.