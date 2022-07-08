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Происшествия8 июля 2022 10:28

В Краснодаре водитель сбил 54-летнюю женщину во дворе многоэтажки

Жительницу с травмами госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре водитель сбил 54-летнюю женщину. ДТП произошло во дворе одной из многоэтажек.

Как сообщил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко, все произошло 8 июля в 02:00. Водитель Volkswagen проезжал во дворе около дома №78/1 по улице Степной. Разворачиваясь, он не заметил женщину и сбил ее.

В результате пострадавшую жительницу госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 41-летний мужчина погиб под трамваем. Водитель не заметила пешехода и наехала на него, проводится доследственная проверка.