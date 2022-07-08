В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице Совхозной

Потасовку сняли на видео в ЖК по улице Совхозной Фото: кадр из видео

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из пистолета. Кадры с места происшествия в одном из ЖК опубликовали пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как несколько человек начали массовую драку около грузовика. После этого один из мужчин резко достал пистолет и начал стрелять в сторону участников потасовки.

Как сообщили в УВД по Краснодару, все произошло по улице Совхозной. Стрельба началась из-за конфликта с грузчиками.

- На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После окончания проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.