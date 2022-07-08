На Кубани за сутки выявили 93 новых случая заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 93 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 56 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе края.

Так, в Краснодаре коронавирус подтвердился у 38 человек, в Павловском районе – 7, в Сочи, Новороссийске и Староминском районе – по 6. По 3 пациента прибавилось в Тбилисском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

- По два положительных теста получено в Армавире, Кавказском, Калининском, Кореновском и Тихорецком районах, по 1 – в Ейском, Красноармейском, Крыловском, Курганинском, Мостовском, Новокубанском, Северском, Славянском, в Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, -сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента.