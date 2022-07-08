В Краснодаре мужчина напал на пенсионерку и украл сумку с 600 рублей

24-летний мужчина выхватил сумку и сбежал Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на пенсионерку. Он ударил женщину и украл у нее сумку, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала местная жительница. Она рассказала, что ночью во 2-м проезде Айвазовского на ее пожилую мать напал мужчина. Он ударил женщину тяжелым предметом, выхватил сумку, в которой лежали 600 рублей и телефон, и сбежал.

Задержать подозреваемого сотрудникам полиции удалось в Москве. Им оказался 24-летний житель Новокубанска. Мужчина во всем признался и рассказал, что ударил пенсионерку кирпичом. Деньги он потратил, а телефон продал.

- В настоящее время в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.