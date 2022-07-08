Женщина не заметила фигуру человека, который оказался на трамвайных путях Фото: Иван МАКЕЕВ

Появились подробности смертельного ДТП с трамваем в Краснодаре. Напомним, смертельная авария произошла в 00:06 8 июля. На трамвайных путях сбили человека. Как позже выяснилось, водитель общественного транспорта не заметила мужчину и наехала на него.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за рулем трамвая, который следовал по маршруту №6, находилась 43-летняя женщина. Транспорт двигался по улице Стасова со стороны Свободной и направлялся в сторону улицы Новой. Несмотря на то, что фары были включены, водитель не разглядела в темноте мужчину, который оказался прямо у нее на пути. Когда она заметила фигуру человека, то было уже поздно - затормозить она просто не успела.

Сейчас с женщиной беседуют правоохранители. Кроме того, они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри салона вагона, чтобы восстановить картину произошедшего.

- Организована доследственная проверка, - уточнил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Краснодаре двумя часами позже иномарка сбила 54-летнюю женщину во дворе многоэтажки. Водитель разворачивался и не заметил ее – жительницу госпитализировали с травмами.