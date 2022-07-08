Новое депо охватывает пять поселений, где проживает почти девять тысяч человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новую пожарную часть открыли в Анапе. Подразделение построили в хуторе Бужор, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Депо охватывает пять поселений, где проживает почти девять тысяч человек. В него поставили новые технику и оборудование. А сотрудники прошли аттестацию по тушению пожаров и уже готовы к работе.

На церемонии открытия отличившихся на службе пожарных наградили благодарностями губернатора, Заксобрания края и МЧС РФ.

Сейчас на Кубани строят еще три пожарные части. Новые депо появятся в Мостовском, Щербиновском районах и Горячем Ключе. А в 2023 году в регионе пожарные подразделения начнут проектировать в Тихорецком, Каневском и Усть-Лабинском районах.