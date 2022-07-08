Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила правительство Адыгеи со 100-летием государственности. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Матвиенко назвала Адыгею одним из самых перспективных регионов России. За последние пять лет в республике отмечена положительная динамика экономического развития.

- Действительно, очень много сделано, эти достижения — это результат огромного труда, в первую очередь тружеников Адыгеи и ее жителей и, безусловно, успешного управления регионом команды под руководством главы республики, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в 2022 году Адыгея вышла на первое место по объему строительства жилья на одного жителя по нормативу на один квадратный метр. Кроме того, глава республики Мурат Кумпилов занимает девятое место из 85 в рейтинге руководителей. А по мнению населения, он находится на пятом месте.

- Достижения Адыгеи – это общая победа всех её жителей. Мы действуем одной большой командой, - отметил Мурат Кумпилов.