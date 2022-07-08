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Происшествия8 июля 2022 12:50

В Армавире водитель насмерть сбил 68-летнюю женщину

Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре»
Светлана ОВДЕЙ
За рулем ВАЗ 21154 находился 33-летний местный житель Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

За рулем ВАЗ 21154 находился 33-летний местный житель Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП накануне произошло в Армавире. Под колесами легковушки погибла 68-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла по улице Энгельса. Предварительно, женщина переходила дорогу не по «зебре», когда на нее наехала ВАЗ 21154. За рулем авто находился 33-летний мужчина.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Позже она скончалась в больнице.

- Обстоятельства происшествия выясняются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 41-летний мужчина погиб под трамваем. Проводится доследственная проверка.