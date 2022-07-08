«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Заксобрание Кубани

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко отметил, что во время предварительного голосования местные жители проявили значительную активность.

По его словам, подобная заинтересованность населения говорит о том, что людям не все равно, кто будет участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания региона и представлять в региональном парламенте интересы «Единой России».

В пресс-службе партии напомнили, что в предварительном голосовании приняли участие более 500 тысяч местных жителей, что составляет порядка 13% от общего числа избирателей региона.

- Это беспрецедентный результат. Еще раз хочу сказать «спасибо» каждому избирателю, оргкомитету по проведению предварительного голосования и всему активу, который был задействован в этой работе. Думаю, мы все понимаем, как ценно такое доверие. И каждый из нас должен его оправдать, − сказал Николай Гриценко.

На конференции также рассмотрели проект предвыборной программы кандидатов. Основные тезисы представила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она отметила, что необходимо на федеральном, региональном и муниципальном уровнях создать особые меры поддержки семьям после рождения ребенка.

Депутат ГД отметила, что появление детей не должно означать снижение уровня жизни, а наоборот, гарантировать большую защищенность и давать дополнительные возможности ребенку и его родителям.

Что касается сферы здравоохранения, то в первую очередь необходимо решить проблему кадрового дефицита, а также позаботиться о росте качества медпомощи и доступности первичного звена здравоохранения.

На конференции напомнили, что члены партии, согласно наказам избирателей, поддержали программу капремонта школ. Только в этом году планируется привести в порядок 41 образовательное учреждение.

Депутат также отметила работу по строительству новых дорог, а также ремонту уже существующих, поддержке производителей сельхозпродукции, повышению качества жизни на селе и предоставлению жителям поселков и станиц различных льгот.

- Все эти задачи включает народная программа, и наша главная цель - их выполнить, особенно сейчас, во время жестких санкций, которые обрушились на нашу страну, − отметила Светлана Бессараб.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что рассматриваемый документ является указателем дальнейшего пути развития не только «Единой России», но и всего региона.

- Ознакомившись с ее содержанием, можно увидеть, что она учитывает реалии сегодняшней непростой ситуации. Наши действия во многом определяются необходимостью реагировать на внешние вызовы, создавая систему противодействия враждебной политике ряда государств. Программа содержит положения, созвучные идеям Президента России Владимира Владимировича Путина, которые он высказал на встрече с Советом законодателей и Петербургском международном экономическом форуме, – отметил руководитель фракции единороссов в ЗСК.

Депутат Совета города-курорта Анапы Владимир Пономарев выразил благодарность краевому руководству «Единой России» и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву за принятые меры поддержки санаторно-курортных учреждений в период пандемии. По его словам, это позволило удержать детские здравницы на плаву.

- Благодаря этому у нас сегодня отдыхает и оздоравливаться порядка 18 тысяч детей. Также с начала специальной военной операции детские оздоровительные учреждения Анапы не остались в стороне и приняли у себя более 500 детей Донбасса, − подчеркнул Владимир Пономарев.

Итогом второго этапа Конференции стало выдвижение кандидатов по территориальным группам и одномандатным округам. Краевой список «Единой России» возглавили председатель ЗСК Юрий Бурлачко, сенатор Владимир Бекетов, главный врач первой краевой клинической больницы Владимир Порханов. По территориальным группам партия выдвинула 98 кандидатов, а также 45 кандидатов-одномандатников по всем округам.