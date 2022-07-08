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Общество8 июля 2022 13:10

Хозяйке унесенного в море УАЗика в Сочи 12 июля вручат новую машину

Виктория получит ключи от УАЗ Профи
Светлана ОВДЕЙ
Автомобиль женщины унесло в море во время разгула стихии в Сочи Фото: кадр из видео

Автомобиль женщины унесло в море во время разгула стихии в Сочи Фото: кадр из видео

Хозяйке унесенного в море УАЗика в Сочи вручат новую машину. Виктория получит ключи от УАЗ Профи уже 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода.

- У нас почти все готово для вручения автомобиля Виктории, чей УАЗик унесло селевыми потоками. Совсем скоро УАЗ Профи отправится к новой владелице. Уже 12 июля состоится передача ключей в селе Каткова щель Лазаревского района Сочи, - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, жительница Сочи 24 июня лишилась автомобиля во время разгула стихии. Из-за проливных дождей и шквалистого ветра УАЗик женщины унесло в море селевыми потоками. Сразу после случившегося представители Ульяновского автозавода начали искать хозяйку, чтобы вручить ей новый автомобиль. Компании удалось связаться с Викторией через несколько дней.