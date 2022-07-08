Более 25 семей поучаствовали в «параде колясок» в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На Центральной площади Геленджика состоялся «парад колясок», в котором приняли участие более 25 семей, где воспитываются 44 ребенка в возрасте до 16 лет.

В пресс-службе администрации города-курорта отметили, что все участники тщательно готовились к шествию. Родители вместе с детьми придумывали образы, шили костюмы и декорировали коляски.

- После двух лет перерыва, мы в восьмой раз проводим полюбившийся многим «Парад колясок». Рад, что это мероприятие вызвало большой отклик, - обратился к участникам парада мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Сначала по Центральной площади прошли мальчики и девочки с задекорированными игрушечными колясками. Следом результат творческого процесса представили непосредственные участники парада.

По условиям конкурса они должны были придумать единый образ для всех членов семьи и в выбранной тематике задекорировать коляску. Участникам на выбор предложили сделать наряды, навеянные 85-летием Краснодарского края, годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, будущими профессиями и сказочными героями.

В ведомстве отметили, что конкурсанты смогли смастерить и продемонстрировать с помощью своих образов Геленджикскую бухту, Петра и Февронию Муромских, хлебосольную Кубань.

Также яркими, необычными и запоминающимися оказались образы Малефисенты, Снежной королевы, персонажей из «Алисы в зазеркалье» и так далее.

- Жюри, в состав которого вошли депутаты Думы курорта Татьяна Ходырева, Татьяна Степанова, Елена Судакова, Антон Рогожа и начальник отдела по делам семьи и детства Лариса Литвиненко, подводя итоги, пришлось изрядно потрудиться. В итоге призерами «парада колясок» стали все участники. Им вручили благодарности главы курорта, призы и подарки, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.