Штормовое предупреждение по ливням с грозами 8 июля объявлено на Кубани

В крае прогнозируют дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штормовое предупреждение 8 июля объявлено на Кубани. В регионе прогнозируют обильные дожди с грозами и шквалистым ветром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, осадки обрушатся на южную часть и центральные районы.

- В период 15:00-16:00 и до конца суток 8 июля ожидается комплекс метеорологических явлений - ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду, - уточнили в ведомстве.

При возникновении ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы.